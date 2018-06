Berlin (dpa) - Ein Flugzeug mit 181 Menschen an Bord hat in Berlin außerplanmäßig zwischenlanden müssen, weil einige Passagiere über Unwohlsein klagten. Das sagte ein Flughafensprecher dpa. Die Maschine vom Typ A320 der Linie Easyjet war demnach auf dem Weg von Manchester nach Tel Aviv. Drei Passagiere - zwei Erwachsene und ein Kind - kamen in ein Krankenhaus, konnten aber wieder entlassen werden. Die anderen Passagiere sollten auf dem Flughafen Schönefeld ebenfalls noch von Ärzten untersucht werden.

