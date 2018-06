Mexiko-Stadt (AFP) Nach Protesten von Taxiverbänden gegen den US-Fahrdienstanbieter Uber und das spanische Pendant Cabify hat Mexiko-Stadt strenge Regeln für private Fahrer erlassen. Ihr Auto muss mindestens 200.000 Peso (11.500 Euro) wert sein, vier Türen haben, eine Klimaanlage, funktionierende Gurte und Airbags, wie es in den am Mittwoch im nationalen Gesetzblatt veröffentlichten Vorschriften heißt. Die Fahrer dürfen kein Bargeld annehmen und müssen 1,5 Prozent der Einnahmen jeder Fahrt in einen Fonds einzahlen. Das Geld daraus soll "der Verbesserung der Taxi-Dienstleistung" in Mexiko-Stadt dienen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.