EZB dreht Geldhahn für Griechenlands Banken wieder etwas auf

Frankfurt/Main (dpa) - Die Europäische Zentralbank (EZB) unterstützt Griechenlands klamme Banken mit weiteren Notkrediten und kauft der Politik so wertvolle Zeit. Die Notenbank weitet den Rahmen für Ela-Notkredite um 900 Millionen Euro aus. Dies gelte für eine Woche, sagte EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag in Frankfurt. Mit der Entscheidung reagierte die Notenbank auf die jüngsten politischen Fortschritte im Ringen um eine Lösung im Schuldenstreit mit Athen. Bis zu einer Einigung auf ein dringend notwendiges drittes Hilfspaket für Griechenland sind allerdings noch einige Hürden zu überwinden. Es sei unstrittig, dass das von der Pleite bedrohte Land weitere Schuldenerleichterungen brauche, sagte Draghi.

Magna verleibt sich deutschen Zulieferer Getrag ein

Aurora/Untergruppenbach (dpa) - Die Neuordnung bei den Autozulieferern geht weiter: Der kanadisch-österreichische Konzern Magna kauft für etwa 1,75 Milliarden Euro den deutschen Getriebehersteller Getrag, wie beide Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Mit Magna an der Seite stoße Getrag in eine ganz neue Dimension vor, sagte der Chef des bisherigen Familienunternehmens, Mihir Kotecha. Mit dem neuen Eigentümer werde das Unternehmen künftig noch robuster gegen Marktschwankungen. Im Zuge des Geschäfts übernimmt Magna auch Schulden in Höhe von 700 Millionen Euro. Insgesamt werde damit der mehr als 80 Jahre alte Familienbetrieb aus Untergruppenbach in Baden-Württemberg bei dem Geschäft mit 2,45 Milliarden Euro bewertet.

Pfandbriefbank schafft Börsenstart

Frankfurt/München (dpa) - Die Deutsche Pfandbriefbank (ppb) ist bei ihrem Börsendebüt mit einem blauen Auge davongekommen. Nachdem der Ausgabepreis lediglich am unteren Ende der Zeichnungsspanne gelegen hatte, konnten die Papiere wenigstens bei Handelsstart deutlich zulegen. Zum Auftakt wurden Aktien der Kernbank der notverstaatlichten Immobilienbank Hypo Real Estate (HRE) zum Preis von 11,45 Euro gehandelt und hielten sich auch bis zum Mittag über dem Ausgabepreis. Die pbb sieht den Börsenstart gelungen. "Nach der erfolgreichen Neupositionierung beginnt nun ein neues Kapitel für die pbb als börsennotiertes Unternehmen", erklärte Aufsichtsratschef Günther Bräunig.

EU-Wettbewerbshüter prüfen Chiphersteller Qualcomm

Brüssel (dpa) - Die Wettbewerbshüter der EU-Kommission nehmen den Halbleiter-Hersteller Qualcomm unter die Lupe, dessen Chips in vielen Smartphones stecken. Die zuständige Kommissarin Margrethe Vestager gab am Donnerstag zwei förmliche Ermittlungsverfahren gegen den US-Konzern bekannt. In einem soll untersucht werden, ob Qualcomm durch finanzielle Anreize für seine Industriekunden eine dominierende Marktposition missbraucht habe. Das zweite soll klären, ob Qualcomm seine Chips unter Produktionskosten angeboten habe, um Konkurrenten aus dem Markt zu drängen.

Karstadt plant Stellenabbau bei Perfetto

Düsseldorf (dpa) - Der angeschlagene Karstadt-Konzern plant jetzt auch einen Personalabbau bei seiner Feinkost-Tochter Perfetto, die Lebensmittelabteilungen in 43 Warenhäusern betreibt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus informierten Kreisen. Wie viele der rund 2000 Arbeitsplätze wegfallen sollen, stehe aber noch nicht fest. Schließungen von ganzen Lebensmittelabteilungen seien im Rahmen des Konzeptes nicht geplant. Von Karstadt selbst war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Das "Handelsblatt" (Donnerstag) hatte zuvor von den Streichungsplänen berichtet. Es zitierte aus einem Brief des Managements an die Mitarbeiter, in dem die Konzernleitung Perfetto als einen erheblichen Sanierungsfall beschreibe.

EuGH: Bund muss Ackerland nicht zum Höchstpreis verkaufen

Luxemburg (dpa) - Ackerland aus deutschem Staatsbesitz muss nicht unbedingt zum Höchstpreis verkauft werden. Behörden können den Verkauf untersagen, wenn der vereinbarte Preis spekulativen Charakter hat, wie aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) hervorgeht. Der Preis müsse aber möglichst nah am Marktwert liegen, entschieden die Richter am Donnerstag und verwiesen einen Fall aus Sachsen-Anhalt zurück an den Bundesgerichtshof. Dort hatte der Landkreis Jerichower Land einen Landverkauf durch die staatliche Bodenverwertungs und -verwaltungsgesellschaft (BVVG) gestoppt, weil aus seiner Sicht der Preis den Verkehrswert um mehr als 50 Prozent überstieg.

Verbraucherpreise im Euroraum steigen langsamer

Luxemburg (dpa) - Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich im Euroraum wieder verlangsamt. Im Juni lag die jährliche Inflationsrate bei durchschnittlich 0,2 Prozent und damit etwas niedriger als im Vormonat. Im Mai waren die Preise noch um 0,3 Prozent gestiegen. Damit bestätigte die europäische Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag in Luxemburg eine eigene Schätzung von Ende Juni. Vor allem die sinkenden Energiepreise waren im Juni für den Dämpfer verantwortlich. Für den stärksten Auftrieb sorgten dagegen die Preise für Dienstleistungen sowie für Tabak und Mieten.

Griechenland-Entspannung treibt den Dax

Frankfurt/Main (dpa) - Entspannungssignale in der Griechenland-Krise haben die Anleger am Frankfurter Aktienmarkt am Donnerstag zugreifen lassen. Zuletzt stand der deutsche Leitindex 1,97 Prozent höher bei 11 766,62 Punkten. Damit winkt dem deutschen Leitindex der siebte Gewinntag in Folge. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 1,86 Prozent auf 21 038,11 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 1,55 Prozent auf 1800,95 Punkte hoch. Der Kurs des Euro sank: Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,0867 (Mittwoch: 1,1009) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9202 (0,9084) Euro.