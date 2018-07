Manila (AFP) Der Grund für die Massenerkrankung von fast 2000 Schülern auf den Philippinen nach dem Genuss von Bonbons ist nach Angaben der Behörden schlicht mangelnde Hygiene. Gesundheitsministerin Janette Garin sagte am Donnerstag vor Journalisten, die ersten Testergebnisse hätten gezeigt, dass offenbar ein simples Bakterium in Haut und Haar für die Verunreinigung verantwortlich ist. Es sei möglich, dass sich die Hersteller "nicht die Hände gewaschen haben, ihr Schweiß auf die Bonbons tropfte oder die Süßigkeiten mit den Achselhöhlen in Berührung kamen".

