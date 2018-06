Washington (dpa) - Die Astronauten der Internationalen Raumstation ISS haben sich wegen herannahendem Weltraummüll vorübergehend in eine Sojus-Kapsel geflüchtet. Ein Stück eines russischen Satelliten sei vorbeigeflogen, teilte die Nasa mit. Es habe die ISS aber wie berechnet verfehlt. Dass die Crew sich in Sicherheit gebracht habe, sei eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Kurz nachdem der Weltraummüll die ISS passiert habe, seien die Astronauten bereits wieder in die Raumstation zurückgekehrt.

