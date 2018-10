Stockholm (AFP) Unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Äthiopien ist der schwedische Regierungschef Stefan Löfven Medienberichten zufolge mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden. Im Flugzeug habe Löfven unter "heftiger Übelkeit" gelitten und sei in Stockholm sofort ins Krankenhaus gefahren worden, wurde seine Sprecherin Anne Ekberg am Donnerstag von der Tageszeitung "Aftonbladet" zitiert. Zur Ursache des Unwohlseins äußerte sie sich demnach nicht. Am Donnerstagmorgen war Ekberg zunächst nicht zu erreichen.

