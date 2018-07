Köln (SID) - Das "Schönste" kommt auf der 12. Etappe der 102. Tour de France zum Schluss. Der finale schwere Anstieg führt das Fahrerfeld über 15,8 Kilometer und eine durchschnittliche Steigung von 7,9 Prozent hinauf auf den Plateau de Beille, einen 1780 m hohen Berg der höchsten Kategorie. Schon zuvor müssen zwei Berge der ersten Kategorie gemeistert werden. Das Teilstück von Lannemezan zum Plateau de Beille führt über insgesamt 195 Kilometer.

Bei der Fecht-WM in Moskau ruhen die deutschen Medaillenhoffnungen vor allem auf den Säbelfechtern. In der Mannschaftsentscheidung gehört das Team um den Einzel-Dritten Max Hartung als Titelverteidiger erneut zum Favoritenkreis. In der Einzelentscheidung der Florettfechter will der Koblenzer Peter Joppich seinen fünften Titel. Zudem gehen die Frauen im Damenflorett sowie im Säbel-Team auf die Planche.

In der Wiege des Golfsports beginnt die 144. British Open. Favorit ist Jordan Spieth. Sollte der 21 Jahre alte Amerikaner auch in St. Andrews gewinnen, wäre er der erste Golfer seit Ben Hogan 1953, der die ersten drei Major-Turniere des Jahres für sich entschieden hat. Am Start sind auch drei deutsche Profis: der ehemalige Weltranglistenerste Martin Kaymer, Altmeister Bernhard Langer und Marcel Siem.