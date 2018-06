Bastad (SID) - Wimbledonsiegerin Serena Williams ist beim WTA-Turnier in Bastad/Schweden kurz vor ihrem am Donnerstag angesetzten Match gegen die Tschechin Klara Koukalova wegen Schmerzen am Ellbogen ausgestiegen. Die Probleme seien am Donnerstagmorgen im Training aufgetreten, teilte die Turnierleitung mit. Der Turnierarzt der WTA habe Williams daraufhin von der weiteren Teilnahme abgeraten.