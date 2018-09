Paris (dpa) - Französische Ermittler haben einen Terrorplan gegen Militäreinrichtungen vereitelt. Vier Verdächtige seien bereits am Montag festgenommen worden, sagte Innenminister Bernard Cazeneuve in Paris. Sie sind zwischen 16 und 23 Jahre alt, einer von ihnen ist ein ehemaliger Marinesoldat. Frankreich war in den vergangenen Monaten mehrfach von islamistischen Anschlägen erschüttert worden. Die Zeitung "Le Monde" berichtete, die Männer hätten vorgehabt, einen hochrangigen Soldaten einer Militärbasis zu enthaupten.

