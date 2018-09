Washington (AFP) Der frühere US-Präsident George Bush ist gestürzt und mit einem Knochenbruch im Nacken ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sein Sprecher Jim McGrath erklärte im Onlinedienst Twitter, der 91-Jährige sei am Mittwochmorgen (Ortszeit) in seinem Haus in Kennebunkport im Bundesstaat Maine gestürzt, er sei aber in "stabiler Verfassung". Allerdings müsse er eine Halsstütze tragen, weil er sich im Nacken einen Knochen gebrochen habe.

