Chicago (AFP) Bei zwei Angriffen auf Militäreinrichtungen im US-Bundesstaat Tennessee sind am Donnerstag vier Militärangehörige und der mutmaßliche Schütze getötet worden. Staatsanwalt Bill Killian sagte bei einer Pressekonferenz, dass die Ermittler den Vorfall als "Akt von inländischem Terrorismus" untersuchen würden. Ein Mann hatte an einer Reservistenkaserne und vor einem Rekrutierungsbüro in der Stadt Chattanooga das Feuer eröffnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.