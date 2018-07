New York (AFP) Das traditionsreiche Spielzeuggeschäft FAO Schwarz in New York an der Fifth Avenue ist Vergangenheit. Zum Schlussverkauf am Mittwoch strömten noch einmal tausende treue Kunden und Touristen in das Luxusgeschäft; eine Schlange bildete sich am berühmten Riesen-Piano, auf dem im Film "Big" etwa Tom Hanks auf den Tasten tanzte. Der Eigentümer, der US-Spielzeugdiscounter Toys'R'Us, hatte die Schließung im Mai angekündigt. Das Unternehmen wollte die ständig steigende Ladenmiete auf der eleganten Fifth Avenue nicht mehr zahlen.

