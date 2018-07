Sydney (AFP) Eine australische Zeitung hat ein Video veröffentlicht, das offenbar unmittelbar nach dem Abschuss von Flug MH17 in der Ostukraine entstanden ist. Die Zeitung "Daily Telegraph" aus Sydney veröffentlichte am Freitag die Aufnahmen der noch qualmenden Wrackteile der Boeing 777, die am 17. Juli 2014 auf einem Linienflug der Malaysia Airlines von Amsterdam nach Kuala Lumpur abgeschossen wurde.

