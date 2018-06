Brasília (AFP) Brasiliens Parlamentspräsident Eduardo Cunha ist am Freitag in die Opposition gewechselt, nachdem im Zuge des Petrobras-Skandals Vorwürfe gegen ihn erhoben worden waren. Der Präsident des Abgeordnetenhauses sei fortan in der Opposition, sagte Cunha in der Hauptstadt Brasília vor Journalisten. Er werde auch seine Partei der demokratischen Bewegung Brasiliens (PMDB) auffordern, in die Opposition zu gehen. Die Zentrumspartei ist ein wichtiger Verbündeter der seit 2003 regierenden Arbeiterpartei von Präsidentin Dilma Rousseff.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.