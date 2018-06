Peking (AFP) In einem Bericht der Weltbank zur Lage der Wirtschaft in China ist ein kritischer Abschnitt über den Bankensektor gelöscht worden. Dies sei aber nicht auf Druck Pekings geschehen, versicherte Weltbank-Präsident Jim Yong Kim am Freitag in der chinesischen Hauptstadt. Es sei "einfach ein Fehler" gewesen. Der für China zuständige Weltbank-Direktor, der Niederländer Bert Hofman, sagte, bei dem gelöschten Abschnitt habe es sich nicht um die "offizielle Position" der Weltbank gehandelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.