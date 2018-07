Berlin (AFP) Bei der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) gibt es einem Bericht zufolge Widerstand gegen eine möglich Berufung von Ex-Kanzleramtsminister Ronald Pofalla in den Vorstand der Deutschen Bahn mit Zuständigkeit für Regeltreue, Datenschutz, Recht und Konzernsicherheit. Diesen Vorstandsposten hat derzeit Gerd Becht inne, dessen Vertrag 2017 ausläuft. Warum solle Becht zwei Jahre früher als geplant in Ruhestand gehen, und das bei vollen Bezügen, zitierte die "Welt" am Freitag einen Spitzenfunktionär der EVG. Die Frage ist laut Bericht, wie angesichts solch teurer Personalwechsel der Belegschaft ein neues Sparprogramm verkauft werden solle.

