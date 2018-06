Berlin (AFP) Der CDU-Abgeordnete Mark Helfrich rechnet damit, dass bei der in einigen Wochen anstehenden zweiten Abstimmung über das Griechenland-Paket im Bundestag die Zahl der Gegenstimmen in den Reihen der Union noch steigen könnte. Bei der Abstimmung am Freitag gehe es zunächst nur darum, dass Verhandlungen über ein drittes Griechenland-Paket aufgenommen werden, sagte Helfrich am Morgen im Deutschlandfunk. "Viele Kollegen" seien daher bei diesem Schritt noch nicht bereit, ihrer "Skepsis Ausdruck zu verleihen und mit Nein zu stimmen". Viele Abgeordnete wollten ihre eigentliche Entscheidung erst dann treffen, wenn ein ausverhandeltes Programm auf dem Tisch liege.

