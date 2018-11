Berlin (AFP) Trotz zuvor geäußerter rechtlicher Bedenken will der Vorsitzende des Europa-Ausschusses des Bundestags, Gunther Krichbaum (CDU), für die Aufnahme von Verhandlungen über ein drittes Kreditprogramm für Griechenland stimmen. Er werde "am Ende mit Ja stimmen", er habe dabei aber "sehr lange" mit sich gerungen, sagte Krichbaum am Freitag im ARD-"Morgenmagazin". Der CDU-Politiker bezeichnete das Votum als die wohl "schwierigste politische Entscheidung", die er in seiner Zeit im Bundestag zu treffen habe.

