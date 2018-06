Rüsselsheim (AFP) Opel wird für seine beiden Werke in Eisenach und Rüsselsheim bis zum Jahresende Kurzarbeit beantragen. Wie der Autobauer am Freitag in Rüsselsheim mitteilte, sollen damit die Folgen des Rückzugs aus dem Russland-Geschäft aufgefangen werden. Ein zweiter Grund sei die weiterhin nur moderate Entwicklung des gesamteuropäischen Fahrzeugmarkts. Die Planung für die einzelnen Modelle werde daher an die aktuelle Marktsituation angepasst, um die Lagerbestände und die damit verbundenen Kosten abzubauen.

