Berlin (AFP) Die Opposition im Bundestag hat der Regierung vorgeworfen, durch ihr Verhalten in der Griechenland-Krise die europäische Einigung aufs Spiel zu setzen. "Sie sind dabei, die europäische Idee zu zerstören", warf Linken-Fraktionschef Gregor Gysi Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) am Freitag vor. Er äußerte sich in der Debatte über die Aufnahme von Verhandlungen über ein drittes Hilfspaket für das pleitebedrohte Griechenland.

