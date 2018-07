Brüssel (AFP) Die Europäische Union hat der geplanten Brückenfinanzierung für Griechenland am Freitag formal zugestimmt. In einem schriftlichen Verfahren hätten die 28 EU-Staaten die Freigabe von 7,16 Milliarden Euro aus dem Altrettungsfonds EFSM bewilligt, teilte EU-Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis in Brüssel mit. Der Kredit solle bis Montag an Athen ausgezahlt werden. Am selben Tag muss Griechenland 4,2 Milliarden Euro an die Europäische Zentralbank (EZB) zurückzahlen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.