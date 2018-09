Köln (dpa) - Die Moderatorin Inka Bause (46) wird neues Jury-Mitglied der RTL-Show "Das Supertalent". Das teilte der Kölner Privatsender mit. Sie wird damit Nachfolgerin von Lena Gercke an der Seite von Dieter Bohlen und Bruce Darnell.

Gercke, die erste Siegerin des Laufsteg-Wettbewerbs "Germany's Next Topmodel", wechselt nach zwei Jahren in der Castingshow zu ProSieben. Auch Modedesigner Guido Maria Kretschmer wird in der neunten "Supertalent"-Staffel nicht mehr zur Jury gehören.

"Die Zuschauer werden mich dann im Herbst gleich zweimal die Woche bei RTL sehen, denn auch 'Bauer sucht Frau' geht in eine neue Staffel", sagte Bause, deren Karriere als Moderatorin mit der Sendung "Talentebude" im DDR-Kinderfernsehen begann.