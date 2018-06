Zell am Ziller (SID) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen kann zum Bundesliga-Auftakt am 15. August gegen Schalke 04 weiterhin nicht auf den langzeitverletzten Linksverteidiger Santiago Garcia zurückgreifen. Der Argentinier laboriert nach wie vor an Knieproblemen (Patellasehne). Zuletzt kam der 27-Jährige am 9. März für die Hanseaten zum Einsatz.