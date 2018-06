Seattle (dpa) - Bastian Schweinsteiger hat nach seinem Wechsel zu Manchester United Franz Beckenbauers Sorgen um seine Fitness widersprochen. "Ich bin 30, es ist eine Herausforderung für mich, aber ich fühle mich sehr gut", sagte der Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft laut englischen Medien am Rande der US-Tour des englischen Rekordmeisters in Seattle. Beckenbauer hatte mit Blick auf Schweinsteigers Alter und seine Verletzungspausen gesagt, ein Wechsel in die nordamerikanische Profiliga MLS wäre sinnvoller gewesen.

