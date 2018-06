Berlin (dpa) - In den Sommerferien droht manchen jungen muslimischen Frauen eine Zwangsverheiratung in der Heimat der Eltern oder Großeltern. Nach Einschätzung von Terres des Femmes ist in bestimmten Fällen der Familienurlaub in der Türkei oder in arabischen Ländern Anlass, Töchter an vorher ausgesuchte Männer zu verheiraten. Eine Studie ergab vor einiger Zeit die Zahl von 3443 Fällen im Jahr, bei denen es um drohende oder vollzogene Zwangsehen ging, sagte die Geschäftsführerin der Frauenrechtsorganisation, Christa Stolle, der dpa. Eine stärkere Islamisierung verschärfe das Problem noch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.