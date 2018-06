Athen (AFP) Für den symbolischen Preis von einem Euro will die Eurobank, eine der vier größten Banken Griechenlands, rund 80 Filialen der ebenfalls griechischen Alpha-Bank in Bulgarien übernehmen. "Das Abkommen ist fertig", erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Freitag aus dem Umfeld der Eurobank. Die Verwaltungsräte der beiden Finanzinstitute würden sich am Abend versammeln, um jeweils ihre Zustimmung zu erteilen.

