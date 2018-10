Belgier Van Avermaet gewinnt 13. Tour-Etappe - Degenkolb Vierter

Rodez (dpa) - Greg Van Avermaet hat die 13. Etappe der 102. Tour de France gewonnen. Der Belgier holte sich am Freitag nach 198,5 Kilometern von Muret nach Rodez den Sieg vor Peter Sagan. Der Slowake bleibt im Grünen Trikot des Punktbesten vor dem Rostocker Andre Greipel. Das Gelbe Trikot des Gesamtersten verteidigte der Brite Christopher Froome erfolgreich. John Degenkolb belegte im Tagesklassement Platz vier vor Paul Martens. Die Frankreich-Rundfahrt wird am Samstag mit dem 14. Teilstück über 178,5 Kilometer von Rodez nach Mende fortgesetzt.

Golfprofi Kaymer spielt gute zweite Runde bei British Open

St. Andrews (dpa) - Der zweimalige Majorsieger Martin Kaymer hat sich durch den Sturm im schottischen St. Andrews gekämpft und eine gute zweite Runde bei der British Open gespielt. Mit insgesamt 141 (71+70) Schlägen lag der 30-Jährige aus Mettmann auf dem zwischenzeitlichen 27. Platz. Bernhard Langer (Anhausen/144) musste dagegen trotz einer guten 70 am Freitag um den Halbzeitcut bangen. Der Ratinger Marcel Siem kann mit einem Gesamtergebnis von 145 (70+75) mit ziemlicher Sicherheit die Koffer packen. In Führung lag der Engländer Danny Willett mit neun unter Platzstandard auf dem Par-72-Kurs. Wegen der dreistündigen Wetterunterbrechung wegen Starkregens gingen die letzten Profis erst am Abend auf den Old Course.

Äthiopierin Dibaba läuft Weltrekord über 1500 Meter

Monte Carlo (dpa) - Die Äthiopierin Genzebe Dibaba hat beim Diamond-League-Meeting der Leichtathletin in Monaco den 22 Jahre alten 1500-Meter-Weltrekord geknackt. In 3:50,07 Minuten blieb die 24-Jährige am Freitagabend 39 Hundertstelsekunden unter der 22 Jahre alten Bestmarke der Chinesin Qu Yunxia.

Schweinsteiger relativiert: Bayern und ManUnited "Weltvereine"

Seattle (dpa) - Bastian Schweinsteiger hat die Aussagen zu seinem neuen Arbeitgeber Manchester United und seinem Ex-Verein Bayern München relativiert. Er habe lediglich zum Ausdruck bringen wollen, "dass Manchester United in den USA populärer ist. Sowohl der FC Bayern München, für den ich 17 Jahre gespielt und dem ich extrem viel zu verdanken habe, als auch Manchester United sind Weltvereine mit unglaublichen Erfolgen und fantastischen Fans", schrieb der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Freitag auf Facebook. Englische Medien zitierten Schweinsteiger mit den Worten: "Bayern München ist ein großer Club, aber Manchester United ist größer."

Deutsches Säbelteam holt in Moskau WM-Bronze

Moskau (dpa) - Säbel-Titelverteidiger und Europameister Deutschland hat bei der WM in Moskau Bronze im Mannschaftswettbewerb geholt. Im Gefecht um Platz drei gegen Frankreich gab es für den Einzel-Dritten Max Hartung, Nicolas Limbach, Benedikt Wagner und Matyas Szabo einen 45:30-Erfolg. Mit dem 32:45 im Halbfinale gegen Russland hatte das Dormagener Quartett am Freitag die Wiederholung des Premieren-Erfolgs von Kasan 2014 verpasst. Vor fast genau einem Jahr hatte der spätere Titelgewinner Deutschland das Halbfinale gegen Russland noch mit 45:40 für sich entschieden. Der Herren-Teamwettbewerb gehört 2016 bei den Spielen in Rio nicht zum olympischen Programm.

Kampfansage an Storl: US-Kugelstoßer Kovacs glänzt mit 22,56

Monte Carlo (dpa) - Gut einen Monat vor der Leichtathletik-WM hat US-Kugelstoßer Joe Kovacs eine Kampfansage an seinen deutschen Rivalen David Storl geschickt. Der 26-Jährige trumpfte am Freitagabend beim Diamond-League-Meeting in Monaco mit der Jahresweltbestleistung von 22,56 Metern groß auf und holte sich souverän den Sieg. Seine persönliche Bestleistung übertraf der Amerikaner um 21 Zentimeter und zog im Diamond Race mit nunmehr 14 Punkten mit Storl gleich. Der zweimalige Weltmeister aus Sachsen musste seinen Start in Monte Carlo wegen einer Blockade im Nackenbereich kurzfristig absagen.

Volleyballerinnen mit heftigem Rückschlag für Grand-Prix-Finalrunde

Stuttgart (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben auf dem erhofften Weg zur Grand-Prix-Finalrunde einen heftigen Rückschlag erlitten. In einem packenden Kräftemessen mit der Türkei musste sich die Mannschaft von Bundestrainer Luciano Pedullà am Freitag vor 2500 Zuschauern in Stuttgart mit 2:3 (25:20, 26:28, 29:31, 25:14, 16:18) geschlagen geben. Nach der fünften Pleite im achten Vorrundenspiel kann der EM-Zweite aus eigener Kraft die Finalrunde in den USA nicht mehr erreichen. Die Deutschen müssen ihr abschließendes Gruppenspiel gegen Serbien (Samstag/18.05 Uhr/live Sport1) unbedingt gewinnen und auf Schützenhilfe von Thailand hoffen, das gegen Japan spielt.

US-Sprinter Gatlin setzt Siegesserie fort - 9,78 Sekunden in Monaco

Monte Carlo (dpa) - US-Sprinter Justin Gatlin hat der Konkurrenz auch in Monte Carlo keine Chance gelassen und seine phänomenale Siegesserie ausgebaut. Der 33-Jährige gewann die 100 Meter am Freitagabend beim Diamond-League-Meeting in Monaco in glänzenden 9,78 Sekunden. Gut einen Monat vor der Leichtathletik-WM blieb der Amerikaner damit auch im 18. Finale in Serie ungeschlagen. Seine bis dato letzte Niederlage fügte ihm Jamaikas Olympiasieger Usain Bolt am 6. September 2013 in Brüssel zu. Zweiter beim Sprint-Showdown im Stade Louis II. wurde Gatlins Landsmann Tyson Gay (9,97) vor dem Franzosen Jimmy Vicaut (10,03).

Tennisspielerin Barthel erreicht Halbfinale in Båstad

Båstad (dpa) - Titelverteidigerin Mona Barthel ist beim WTA-Tennisturnier im schwedischen Båstad ins Halbfinale eingezogen. Die 25-Jährige setzte sich am Freitag in der Runde der besten Acht gegen die schwedische Wildcard-Inhaberin Rebecca Peterson mit 6:1, 7:6 (7:3) durch. Im Kampf um den Finaleinzug trifft die Neumünsteranerin auf die Spanierin Lara Arruabarrena, die in der Weltrangliste auf Platz 80 geführt wird. Die Weltranglisten-52. Barthel war nach acht Erstrundenpleiten nacheinander bei dem mit 250 000 Dollar dotierten Sandplatz-Turnier an den Start gegangen.