Kiew (AFP) Am Jahrestag des Abschusses von Flug MH17 über der Ostukraine hat der ukrainische Staatschef Petro Poroschenko die Bestrafung der "Mörder" gefordert. Es sei eine "moralische Pflicht" zu Ehren der Gestorbenen, den Schuldigen eine "faire Strafe" zuteil werden zu lassen, erklärte Poroschenko am Freitag in Kiew. In Anspielung auf Russland fügte er hinzu, der Abschuss wäre nicht geschehen "ohne die Beteiligung, ohne einen direkten Befehl von höchster politischer und militärischer Ebene im Nachbarstaat". Zugleich bekräftigte Poroschenko die Forderung nach der Einrichtung eines UN-Tribunals, das den Abschuss untersuchen soll.

