Oslo (AFP) Die Anrainer der Arktis haben sich auf ein Fischerei-Verbot in den Gewässern rund um den Nordpol geeinigt, die in der Zukunft eisfrei werden könnten. Die USA, Russland, Kanada, Dänemark für Grönland und Norwegen unterzeichneten am Donnerstag in Oslo ein Abkommen, wonach die kommerzielle Fischerei in einer 2,8-Millionen-Quadratmeter-Zone verboten ist. "In naher Zukunft" sei zwar nicht zu erwarten, dass in den Gewässern Fischfang in industriellem Maßstab möglich ist, erklärte das norwegische Fischereiministerium. "Doch wir müssen die Entwicklung genau beobachten." Die Anrainer hätten daher auch eine Zusammenarbeit in der Forschung beschlossen.

