Riad (AFP) Jemens Exilregierung hat die vollständige Rückeroberung der südlichen Provinz Aden aus den Händen der Huthi-Miliz verkündet. Die jemenitische Provinz Aden sei "befreit", erklärte Vizepräsident Chaled Bahah am Freitag auf seiner Facebook-Seite. Er verkünde diese Botschaft "am ersten Tag des Eid al-Fitr", des Festes zum Ende des Fastenmonats Ramadan, fuhr Bahah fort. Es werde nun alles dafür getan, "das Leben in Aden und allen anderen befreiten Städten" wiederherzustellen. Das gelte vor allem für die Wasser- und Stromversorgung.

