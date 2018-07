Chattanooga (AFP) Nach dem tödlichen Angriff auf Militärangehörige im US-Bundesstaat Tennessee verdichten sich Hinweise auf einen radikalislamischen Einzeltäter. Der Vorsitzende des Heimatschutzausschusses im Repräsentantenhaus, der Republikaner Michael McCaul, sagte am Freitag, dass die Ermittler in der Internetkommunikation des Schützen nach möglichen Verbindungen zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) und anderen Extremistengruppen suchen würden. "Meiner Einschätzung nach, meiner Erfahrung nach war das eine IS-inspirierte Attacke", sagte McCaul. Es sei genau die Art von Zielen angegriffen worden, die vom IS genannt worden seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.