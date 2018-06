New York (AFP) Die Klangqualität von Streaming-Diensten lässt nach Ansicht der Rocklegende Neil Young stark zu wünschen übrig. "Streaming ist beschissen. Streaming ist die schlechteste Audiotechnik der Geschichte", erklärte Young auf Facebook. Wer es so wolle, könne es haben. Aber selbst alte Kassetten hätten einen besseren Klang als die Online-Plattformen. Er werde seine Musik so bewahren, wie er sie haben wolle.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.