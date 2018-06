Washington (AFP) Die US-Streitkräfte werben mit Bonuszahlungen um neue Drohnenpiloten. Angesichts einer "kritischen Knappheit" an Piloten bietet die Luftwaffe ab dem kommenden Jahr für Fünf- und Neunjahres-Verpflichtungen jedem Drohnensoldaten jährlich 15.000 Dollar (13.800 Euro) Bonus. Außerdem kündigte die Luftwaffe am Donnerstag an, im Zuge von Rekrutierungsbemühungen 100 Millionen Dollar in Bodenkontrollstationen, Simulatoren und Ausbilder zu investieren. Eingeplant sind 80 neu ausgebildete Piloten.

