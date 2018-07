Buenos Aires (AFP) Der argentinische Ex-Fußballstar Diego Maradona wirft seiner Ex-Frau Claudia Villafañes vor, ihn um mehrere Millionen Dollar erleichtert zu haben. Am kommenden Dienstag steht deshalb zunächst ein Anhörung Villafanes und der beiden gemeinsamen Töchter Dalma und Gianinna an, wie die Zeitung "Diario Popular" berichtete. Der frühere Kapitän der argentinischen Nationalelf vermisst insgesamt sechs Millionen Dollar (5,5 Millionen Euro), die auf Konten im In- und Ausland lagen.

