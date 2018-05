Berlin (AFP) Nach den unerwartet vielen Abweichlern in den Reihen der Unionsabgeordneten bei der Abstimmung über weitere Griechenland-Hilfen im Bundestag hat CDU-Generalsekretär Peter Tauber die Nein-Sager aufgefordert, ihre Haltung zu überdenken. "Manche Kollegen in der Fraktion fanden diesen Weg von Anfang an falsch und waren nicht bereit, ihr 'Nein' zu überprüfen", kritisierte Tauber im "Tagesspiegel" (Sonntagsausgabe). "Sie sollten sich vielleicht an Konrad Adenauer halten, der gesagt hat: Mich kann niemand daran hindern, klüger zu werden."

