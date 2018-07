Peking (SID) - Torjäger Robert Lewandowski vom deutschen Fußball-Meister Bayern München zählt seinen Ex-Klub Borussia Dortmund in der kommenden Bundesliga-Saison wieder zum Kreis der Titelanwärter. "Ich weiß, dass Borussia immer eine starke Mannschaft hat, egal wie groß die Probleme zuletzt waren. Sie können in diesem Jahr auch um den Titel mitkämpfen", sagte der Pole bei einem Pressetermin am Rande der China-Reise der Münchner in Peking.

International traut Lewandowski dem zuletzt schwächelnden BVB erst recht den Titelgewinn zu: "Sie spielen dieses Jahr Europa League, da gehören sie sicherlich zu den Favoriten", sagte der 26-Jährige: "Bei der Borussia spielen immer richtig gute Spieler."

Lewandowski war im vergangenen Sommer ablösefrei von Dortmund zu den Münchnern gewechselt. In 187 Pflichtspielen für die Westfalen erzielte der Goalgetter 103 Treffer. In seiner Premierensaison beim FCB kam Lewandowski auf 25 Tore in 49 Einsätzen.