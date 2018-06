Athen (AFP) Nach der Kabinettsumbildung in Griechenland haben die neuen Minister am Samstag ihren Amtseid abgelegt. Bei der Zeremonie in Athen wurde unter anderen der bisherige Arbeitsminister Panos Skourletis als neuer Energieminister vereidigt. Der bisherige Ressortchef Panagiotis Lafazanis, der den linken Flügel der Syriza-Partei von Ministerpräsident Alexis Tsipras anführt, hatte seinen Posten räumen müssen, weil er im Parlament gegen die von den internationalen Geldgebern geforderten Spar- und Reformmaßnahmen gestimmt hatte.

