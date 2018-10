Beirut (AFP) Im Libanon sind fünf Tschechen verschwunden, sie wurden womöglich entführt. Wie am Samstag aus Armeekreisen verlautete, werden die fünf und ihr libanesischer Fahrer seit Freitagabend vermisst. Ihr Auto wurde in der Region Kefraja im Westen der Bekaa-Ebene gefunden. Weil Pässe und Dokumente der Tschechen sich noch im Wagen befanden, vermutet die Armee eine Entführung. Sie suchte in Hotels und an anderen Orten in der Gegend nach den Vermissten.

