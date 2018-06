Damaskus (AFP) Die syrischen Behörden haben nach Angaben eines Anwalts sowie Aktivisten zufolge anlässlich des Fests zum Fastenbrechen mehrere hundert Gefangene begnadigt. Wie der Menschenrechtsanwalt Michel Schammas am Samstag sagte, wurden am Freitag mehr als 240 Häftlinge aus dem Gefängnis von Adra nahe Damaskus freigelassen. Die meisten von ihnen seien von dem "sogenannten Antiterror-Gericht" verurteilt worden, sagte er. Folglich handelt es sich zumeist um Oppositionelle oder Teilnehmer an regierungskritischen Protesten, die im März 2011 begonnen hatten.

