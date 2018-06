Damaskus (AFP) Bei Luftangriffen der syrischen Regierungstruppen auf Rebellengebiete nahe der Hauptstadt Damaskus sind nach Angaben von Beobachtern erneut Zivilisten getötet worden. Zwölf Menschen seien bei den Angriffen auf die Stadt Arbin in der Region Ost-Ghuta getötet worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag mit. Weitere fünf Menschen seien beim Abwurf von Fassbomben auf die Stadt Al-Bab in der Region Aleppo getötet worden. Nach Angaben der Gruppe starben damit in der Provinz allein in der vergangenen Woche mehr als 80 Zivilisten bei Angriffen der syrischen Armee.

