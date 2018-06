Washington (AFP) Bei einem heftigen Gewitter in einem beliebten Wandergebiet im US-Bundesstaat Colorado ist eine Frau vom Blitz erschlagen worden. Drei weitere Wanderer wurden verletzt, wie die Zeitung "The Denver Post" unter Berufung auf die Polizei berichtete. Die vier Wanderer waren dem Bericht zufolge am Freitagnachmittag auf dem Denny-Creek-Wanderweg von dem Gewitter überrascht worden. Mehrere Stunden danach vermeldete ein Gerichtsmediziner den Tod der 31-jährigen Frau.

