New York (AFP) Die starken Quartalszahlen haben US-Suchmaschinenriese Google an der Börse nach oben katapultiert: Um 65 Milliarden Dollar (60 Milliarden Euro) kletterte der Marktwert des Unternehmens an nur einem Börsentag - der bislang größte Zuwachs eines US-Unternehmens. Die Google-Aktie stand zum Börsenschluss am Freitag bei 699,92 Dollar und erreichte damit ihren bislang höchsten Wert, ein Plus von 16,26 Prozent im Vergleich zum Vortag. Der Börsenwert des Unternehmens wuchs auf 468,3 Milliarden Dollar. Nur Apple liegt mit 746,7 Milliarden Marktwert in den USA noch vor Google, gefolgt von Microsoft mit 378 Milliarden.

