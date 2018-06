Chattanooga (AFP) Der mutmaßliche Todesschütze, der vor einem Reservistenzentrum der Armee im US-Bundesstaat Tennessee vier Marineinfanteristen erschoss, hat vorübergehend in einem Atomkraftwerk gearbeitet. Mohammad Youssuf A. sei entlassen worden, als sich herausstellte, dass er nicht die Mindestanforderungen an den Job erfüllte, wie eine Sprecherin des Energieversorgers FirstEnergy am Freitag sagte. Der 24-Jährige arbeitet demnach Ende Mai 2013 für knapp zwei Wochen in der Perry Nuclear Power Plant in Lake Erie.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.