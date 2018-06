Washington (AFP) Die USA haben den jüngsten Anschlag der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Irak scharf verurteilt. Bei der "gemeinen Attacke" in der Provinz Dijala seien bewusst irakische Zivilisten ins Visier genommen worden, die das Ende des Fastenmonats Ramadan gefeiert hätten, erklärte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, Ned Price, am Samstag. Er sagte der irakischen Regierung erneut die Unterstützung der USA im Kampf gegen den IS zu.

