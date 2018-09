Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat ihr Verhalten bei der vielbeachteten Begegnung mit dem palästinensischen Flüchtlingsmädchen Reem gegen Kritik verteidigt. "Ich glaube, dass das so ok war", sagte Merkel im ARD-"Sommerinterview" am Sonntag. Sie hatte das Mädchen am Mittwoch in einer Rostocker Schule bei einer Veranstaltung "Bürgerdialog" getroffen. Merkels etwas ungelenker Versuch, die 14-Jährige zu trösten, sorgte für Aufsehen. Die Kanzlerin musste sich im Internet unter dem Hashtag "#merkelstreichelt" jede Menge Spott gefallen lassen. Kritiker warfen ihr Kaltherzigkeit vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.