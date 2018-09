Bujumbura (AFP) Kurz vor der Präsidentschaftswahl in Burundi ist ein Versuch zur Lösung des Konflikts zwischen Regierung und Opposition gescheitert. Ugandas Verteidigungsminister Crispus Kiyonga sagte am Sonntag, die Vertreter der Regierung seien nicht aufgetaucht, daher würden die Gespräche zwischen dem Präsidentschaftslager und seinen Gegnern auf unbestimmte Zeit verschoben. Gleichwohl sei der Dialog "noch nicht beendet", sagte Kiyonga, dessen Land in der Krise vermittelt. Die Gespräche könnten jederzeit fortgeführt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.