Berlin (AFP) SPD-Chef Sigmar Gabriel hat Defizite seiner Partei auf Bundesebene eingeräumt, will deswegen aber keine politische Kehrtwende einleiten. Die SPD stehe in den Ländern und den großen Städten gut da, sagte Gabriel im ZDF-"Sommerinterview", das am Sonntag veröffentlicht wurde. "Auf der Bundesebene sind wir noch nicht gut genug, keine Frage." Es sei aber falsch, wegen Umfragen eine andere Politik zu machen.

