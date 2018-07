Straßburg (AFP) Im Gerichtsmedizinischen Institut im französischen Straßburg sind sterbliche Überreste von Opfern des NS-Arztes August Hirt gefunden worden. Wie die Stadtverwaltung am Samstag mitteilte, handelt es sich um Körperteile von 86 jüdischen Opfern, die 1943 vom Vernichtungslager Auschwitz in das von Nazi-Deutschland annektierte Elsaß gebracht worden waren, wo der Anatomieprofessor Hirt an der damaligen "Reichsuniversität Straßburg" lehrte.

