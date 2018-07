Lyon (AFP) Ein Exemplar der ersten Auflage des berühmten Gastronomieführers Guide Michelin aus dem Jahr 1900 hat bei einer Auktion 22.000 Euro erzielt. Die Ausgabe "in sehr gutem Zustand" ging an einen französischen Sammler, wie der Organisator der internationalen Michelin-Sammlervereinigung, Pierre-Gabriel Gonzales, der Nachrichtenagentur AFP am Samstag im Casino im zentralfranzösischen Royat Lyon sagte, wo die dem gleichnamigen Reifenhersteller gewidmete Versteigerung stattfand. Es war ein neuer Rekord: Zuletzt wurde ein Guide Michelin 2013 für 18.000 Euro versteigert.

