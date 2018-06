Chan Bani Saad (AFP) Nach einem der verheerendsten Attentate der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) seit ihrer Großoffensive im vergangenen Sommer haben die Iraker am Wochenende um dutzende Todesopfer getrauert. Die Behörden vermuteten am Samstag bis zu 110 Tote, außerdem wurden 120 Menschen verletzt. Ein Selbstmordattentäter hatte sich am Freitagabend auf einem Markt in Chan Bani Saad nahe Bagdad in die Luft gesprengt und den Platz in Schutt und Asche gelegt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.